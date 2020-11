Ziekenhuizen zien aantal coronapatiënten verder afnemen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is met 30 afgenomen, van 2125 tot 2095. Van de opgenomen Covid-patiënten liggen er nog 586 op de intensive care, 9 minder dan zaterdag, zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De overige 1509 coronapatiënten zijn er minder slecht aan toe en liggen op verpleegafdelingen.

Het LCPS meldt nu zes dagen op rij een afname van het aantal coronapatiënten. Zaterdag kwamen nog 56 ziekenhuisbedden vrij.

Vanuit regio’s waar de druk hoog is zijn het laatste etmaal 13 patiënten verplaatst naar ziekenhuizen in andere regio’s die meer capaciteit over hebben. Drie van hen liggen op de ic.

