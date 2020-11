Ruim dertig doden door aanslag op bus in westen Ethiopië

Zeker 34 mensen zijn gedood door een aanslag op een bus in de regio Benishangul-Gumuz in het westen van Ethiopië. De mensenrechtencommissie van Ethiopië meldde dat een groep bewapende mannen de bus zaterdagavond aanviel. De commissie stelde dat het dodental vermoedelijk verder zal oplopen.

In september dit jaar eiste een aanval van een gewapende militie in Benishangul-Gumuz al zeker 45 levens. Volgens de autoriteiten is het geweld te wijten aan etnische spanningen tussen bevolkingsgroepen in het gebied.

Er zou geen verband zijn met de spanningen in de noordelijke regio Tigray. De Ethiopische premier Abiy Ahmed stuurde vorige week troepen naar Tigray. Hij zei dat hij daartoe was gedwongen omdat lokale bestuurders in opstand waren gekomen en een legerbasis hadden aangevallen.