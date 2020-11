NVM-voorzitter Onno Hoes: kabinet doet te weinig aan woningnood

Het kabinet doet te weinig aan de acute woningnood in Nederland, vindt voorzitter Onno Hoes van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). ‘Er worden wel huizen gebouwd, maar veel en veel te weinig. En als ze al worden gebouwd, is het de vraag of het de goede huizen op de juiste plek zijn”, aldus de makelaarsvoorman in televisieprogramma WNL Op Zondag.

Hoes stoort zich aan het politieke besluitvormingsproces rondom dit onderwerp. ‘Bouwen is op zich het probleem niet, maar het besluitvormingsproces duurt misschien wel acht jaar. Woonbeleid is politiek beleid geworden, en ik denk dat je daar echt vanaf moet.’ Als voorbeeld noemt hij het project Rijnenburg in Utrecht, waar de gemeente volgens hem al jaren discussieert over of daar woningen of windmolens moeten komen.

De NVM hamert er al langer op dat er snel meer huizen bij moeten komen. Intussen begint de situatie op de woningmarkt steeds lastiger te worden. De huizenprijzen zijn in het derde kwartaal het sterkst gestegen in meer dan twintig jaar, ondanks de coronacrisis. Tegelijkertijd slonk het aanbod van te koop staande huizen verder, waardoor het voor bijvoorbeeld starters steeds moeilijker wordt om een geschikt te huis vinden.

‘Wij pleiten voor een noodplan”, geeft Hoes aan. ‘Als we gaan wachten op een nieuw kabinet een een nieuwe minister zijn we weer anderhalf jaar verder. Je moet nu prestatieafspraken met gemeenten gaan maken. Doe iets, wees creatief, pak de regie.’