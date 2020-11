Senator en Statenlid in top 3 Partij voor de Dieren

Huidig senator Christine Teunissen en het Almeerse gemeenteraadslid Leonie Vestering, tevens Statenlid in Flevoland, willen na de verkiezingen van 2021 de Tweede Kamer in voor Partij voor de Dieren. Ze staan op de respectievelijk tweede en derde plaats van de voorlopige kandidatenlijst. Esther Ouwehand, huidig fractievoorzitter in de Tweede Kamer, voert de lijst aan.

Teunissen wordt al langere tijd genoemd als 'kroonprinses' van de partij. Toen voormalig partijleider Marianne Thieme in 2018 met ziekteverlof uit de Kamer ging, verving Teunissen haar tijdelijk. Vestering was eerder directeur van dierenrechtenorganisatie Wilde Dieren de Tent Uit, die dieren zoals olifanten en leeuwen wilde verbieden in circustenten. Die organisatie hief zichzelf op in 2015 toen een dergelijk verbod werd ingevoerd.

Op plek vier en vijf van de lijst staan Kamerleden Frank Wassenberg en Lammert van Raan. Kamerlid Eva van Esch staat op plek 6. De partij staat in de peilingen op drie tot vijf zetels.

De definitieve lijst wordt op 13 december vastgesteld. Een week daarvoor worden lijstduwers gepresenteerd. Eerdere bekende lijstduwers waren onder anderen actrice Georgina Verbaan, schrijver Jan Siebelink en zanger Dinand Woesthoff.

In 2017 werd de lijst aangevoerd door Marianne Thieme. Zij was in 2002 een van de oprichters van de partij en verliet de Kamer in 2019.

Zaterdag presenteerde de partij een programma voor een radicaal ander Nederland. Zo moet er een einde komen aan de bio-industrie en dierenrechten worden verankerd in de grondwet. Ook wil de partij dat Nederland in 2030 volledig klimaatneutraal is en moeten reclames voor fossiele producten worden verboden.