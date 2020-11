FVD wil afluisterapparatuur in salafistische moskeeën

Forum voor Democratie wil afluisterapparatuur laten ophangen in salafistische moskeeën, als er een verdenking is van strafbare feiten. Dat zegt FVD-Kamerlid Theo Hiddema in het televisieprogramma WNL op Zondag.

Hij stelt dat er in het strafrecht "een heleboel dwangmiddelen" zijn om criminele organisaties aan te pakken, wat salafistische scholen en moskeeën volgens hem zijn. "Zij zaaien haat en verdeeldheid tegen ongelovigen en afvalligen en dat is een misdrijf." Hiddema - voor zijn politieke carrière werkzaam als advocaat - wil dergelijke islamitische organisaties "uitroken, infiltreren en de hete adem in de nek jagen", zei hij afgelopen donderdag tijdens een debat over vrijheid van meningsuiting.

Volgens de FVD'er is er onvoldoende werk gemaakt van opsporing. "Er zijn honderden haatschooltjes, reken maar dat het daar niet pluis is. Er is nog nooit tegen een imam gezegd: nou is het welletjes, je zaait haat en we sluiten je tent. Zeg je dat wel, dan breekt de pleuris uit."

Oud-president van de Hoge Raad Geert Corstens, die ook aanwezig was in de uitzending, benadrukt dat er eerst bewijs nodig is voordat men deze maatregelen kan nemen. Ook pleit hij voor het verbieden van deze organisaties via het civiele recht.

Hiddema vindt ook dat er een aanknopingspunt moet zijn. "Maar die vind je toch zo?" Een civielrechtelijke zaak ziet hij niet zitten, "want dat duurt jaren".

Het salafisme is een fundamentalistische stroming binnen de islam die vaak geassocieerd wordt met terrorisme en de jihad. De toenmalige AIVD-baas Dick Schoof zei afgelopen februari dat salafisme geen acute dreiging voor de Nederlandse samenleving vormt. Wel zou het gedachtegoed op de lange termijn meer voet aan de grond kunnen krijgen.