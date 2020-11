Britse tv-entertainer Des O’Connor (88) overleden

O’Connor is zaterdag in het ziekenhuis ‘vredig’ overleden. Een week geleden was hij daar naartoe gebracht, nadat hij was gevallen in zijn huis in Buckinghamshire. Volgens zijn management verliep het herstel van O’Connor aanvankelijk voorspoedig en rekende hij erop snel naar huis te mogen. Zaterdag ging zijn toestand opeens snel achteruit en overleed hij in zijn slaap.

In 1958 was O’Connor voor het eerst op tv te zien in de populaire show Sunday Night at the London Palladium. Later begon hij ook met zingen en had hij een grote hit met I Pretend. Hij maakte 36 albums en haalde met vier singles de top 10 in de Britse hitlijsten, aldus de zender Sky News.

Vanaf zijn eerste tv-optreden heeft hij vrijwel altijd een eigen primetimeshow gehad. Daarom werd Des O’Connor gezien als een van de succesvolste tv-entertainers van het Verenigd Koninkrijk.