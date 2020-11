Meer dan 2 miljoen mensen keken op tv naar intocht Sinterklaas

Ruim 2,2 miljoen mensen hebben zaterdag gezien hoe Sinterklaas met zijn gevolg aanlegde in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO). De goedheiligman kwam met de stoomboot aan bij de fictieve Dieuwertje Blokkade. In totaal schakelden 2.225.000 mensen zaterdagmiddag in op NPO3.