Trump: Giuliani moet rechtszaken voeren over verkiezingsuitslagen

Na tegenslagen in zijn rechtszaken tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen wendt Republikein Donald Trump zich tot zijn oude advocaat en vertrouweling Rudy Giuliani. De voormalige burgemeester van New York zou de juridische strijd moeten leiden, tweette Trump. Trumps campagneadviseur David Bossie, die hier eerder mee was belast, kan vanwege een coronabesmetting nu niets ondernemen.

Giuliani is een trouwe metgezel van Trump, maar heeft hem al meerdere keren in de problemen gebracht. Hij was een centrale figuur in de Oekraïne-affaire die leidde tot een afzettingsprocedure tegen Trump. Giuliani had actief geprobeerd Oekraïne te overtuigen om zijn tegenstrever, de Democraat Joe Biden, te onderzoeken.

Advocaat Giuliani heeft recentelijk meerdere malen de beweringen van Trump herhaald dat zijn overwinning bij de presidentsverkiezingen hem is ontnomen door verkiezingsfraude ten gunste van Biden. Ook al bestaat daarvoor geen enkel bewijs. Diverse rechtszaken die door Trump-advocaten in verschillende staten zijn aangespannen, zijn door de rechtbank afgewezen vanwege gebrek aan bewijs.