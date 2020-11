Meer dan een miljoen coronagevallen in Mexico

In Mexico zijn sinds het begin van de coronapandemie meer dan een miljoen inwoners besmetgeraakt met het coronavirus. Het ministerie van Volksgezondheid heeft zaterdag (lokale tijd) bekendgemaakt dat er de afgelopen 24 uur 5860 nieuwe besmettingen zijn geregistreerd. Daarmee komt het totaal uit op 1.003.253 gevallen.

Het afgelopen etmaal steeg het aantal coronadoden in het land met 635 naar 98.259. Daarmee staat Mexico wereldwijd op plek vier. Door de hoge oversterfte gaat de regering er echter vanuit dat in werkelijkheid ongeveer 50.000 meer mensen zijn overleden door het coronavirus dan uit officiële statistieken blijkt. Het werkelijke aantal coronagevallen in het Noord-Amerikaanse land zal waarschijnlijk veel hoger zijn, aangezien maar heel weinig wordt getest.

De meeste coronabeperkingen in het land zijn de afgelopen maanden opgeheven. Maar er zijn steeds minder ziekenhuisbedden beschikbaar in Mexico-Stad, waardoor nieuwe maatregelen niet worden uitgesloten.

President Andrés Manuel López Obrador heeft al maandenlang herhaaldelijk het gevaar van het longvirus gebagatelliseerd en beweert dat zijn land het heeft ‘getemd”. Hij draagt bijna nooit een mondkapje.