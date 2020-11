Elon Musk: ik heb waarschijnlijk Covid-19

Tesla-baas Elon Musk vermoedt dat hij Covid-19 heeft, maar is onzeker na tegenstrijdige testresultaten. ‘Ik heb symptomen van een lichte verkoudheid”, schrijft Musk zaterdag (lokale tijd) op Twitter. ‘Ik krijg heel verschillende resultaten van verschillende laboratoria, maar hoogstwaarschijnlijk heb ik een matig geval van Covid.’ Hij had vrijdag al geschreven dat twee sneltests positief en twee negatief waren.

Musk heeft de dreiging van het coronavirus vaak gebagatelliseerd en kritiek geuit op maatregelen zoals sluiting van winkels en industrieën in Californië. In april veroordeelde hij de beperkingen zelfs als ‘fascistisch’ en hekelde hij dat mensen ‘opgesloten zaten in hun huizen en dat hun grondwettelijke rechten werden geschonden”. Hij vond het onder meer niet prettig dat de hoofdfabriek van Tesla bij San Francisco gesloten moest blijven. Musk waagde ook een confrontatie met de autoriteiten om de productie van de elektrische auto’s daar sneller weer op gang te brengen.

In de Verenigde Staten zijn tot nu toe bijna 10,9 miljoen mensen besmet met het coronavirus, meer dan 245.000 van hen zijn aan de gevolgen daarvan overleden.