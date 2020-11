Gevaarlijke stof ontsnapt bij BP in Rotterdam, twee gewonden

Bij BP Raffinaderij Rotterdam (BPRR) aan de d’Arcyweg in het Rotterdamse havengebied Europoort is het zeer giftige fluorwaterstof ontsnapt. Tientallen brandweermannen proberen in de nacht van zaterdag op zondag middels waterschermen te voorkomen dat de gevaarlijke stof zich buiten het bedrijfsterrein verspreidt. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zou er geen gevaar zijn voor de directe omgeving. Inmiddels spreekt de veiligheidsregio over een groot incident.