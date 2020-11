Tropische storm Iota stevent af op Midden-Amerika

De tropische storm Iota neemt toe aan kracht en koerst af op Midden-Amerika. De autoriteiten in Honduras en Guatemala vrezen grote overstromingen en sporen inwoners aan te evacueren in regio’s die nog herstellende zijn van de grote verwoestingen die de vorige orkaan, Eta, achterliet.

Iota zal naar verwachting toenemen tot grote orkaankracht tegen de tijd dat de storm maandag de oerwouden van de Miskito-kust van Nicaragua en Honduras binnendringt. Volgens de Amerikaanse stormdienst NHC bereikt Iota nu al windsnelheden tot 97 kilometer per uur en wint die aan kracht boven de zuidelijke Caribische Zee, op ongeveer 770 kilometer ten zuidoosten van de kust van Nicaragua en Honduras.

De nieuwe storm komt terwijl Midden-Amerika nog steeds kampt met de gevolgen van orkaan Eta, die twee weken geleden de regio aandeed en overstromingen en modderstromen veroorzaakte die tientallen mensen het leven hebben gekost. Eta trok een spoor van vernieling van Panama tot het zuiden van Mexico.

Op zaterdagochtend zeiden de Guatemalteekse autoriteiten dat tien mensen door een modderstroom zijn bedolven in de staat Chiquimula nabij de grens met Honduras. Hulpverleners hebben tot nu toe twee mensen gered en drie lijken teruggevonden. Vijf mensen worden nog vermist. De modderstroom van zaterdag volgde op de gedeeltelijke ineenstorting van een berg vorige week in het dorp Queja, in de centrale Guatemalteekse regio Alta Verapaz. Tientallen inwoners kwamen daarbij om.

De Guatemalteekse president Alejandro Giammattei uitte zaterdag zijn bezorgdheid over de komst van Iota en zei dat hij opdracht heeft gegeven tot evacuaties in gebieden die naar verwachting zullen worden getroffen. ‘We maken ons zorgen over het gebied van Alta Verapaz en Quiché. We denken dat die het zwaarst getroffen gaan worden”, zei Giammattei. ‘We hopen dat God ons helpt.’

In Honduras, waar Eta 64 mensen doodde en wegen, bruggen en gewassen beschadigde, drong president Juan Orlando Hernández zaterdag bij inwoners er op aan te evacueren naar de dichtstbijzijnde schuilplaatsen. ‘Iota gaat onze levens en onze economie opnieuw in gevaar brengen”, zei hij.