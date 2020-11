Zwarte Piet-aanhangers bij woning Akwasi

Leden van een actiegroep hebben verkleed als Zwarte Piet aangebeld bij de woning van rapper Akwasi in Weesp. Toen er niet werd opengedaan lieten ze een Zwarte Pieten-zak achter. In een video zegt een lid van de Zwarte Pieten Actiegroep dat ze zich bij de woning van Akwasi bevinden en "eens gaan kijken of hij thuis is."

Akwasi is naast rapper ook het boegbeeld van Omroep Zwart, een aspirant-omroep die meer diversiteit en meer kleur op de Nederlandse televisie en radio wil. Hij is fel gekant tegen Zwarte Piet.

"Wij komen in actie voor onze traditie, het sinterklaasfeest met de traditionele Zwarte Piet", meldt de actiegroep online.

Politieke reacties

In een reactie via Twitter noemen fractieleiders Rob Jetten van D66 en Jesse Klaver van GroenLinks het voorval pure intimidatie. "Dit is geen ludieke actie. Je mag in dit land demonstreren, maar bij het privédomein van anderen blijf je weg", aldus Jetten. En Klaver: "Hier wordt een grens ver overschreden, stop hiermee, dit kan echt niet."

Tijdens een demonstratie in Amsterdam, in juni, zei Akwasi dat hij Zwarte Piet hoogstpersoonlijk in zijn gezicht zou trappen als hij hem in november tegen zou komen. Het Openbaar Ministerie (OM) seponeerde een zaak tegen hem wegens opruiing, nadat Akwasi die woorden introk.