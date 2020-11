Suriname vraagt uitstel betaling van schulden

De leningen waar het om gaat zijn de zogenaamde Oppenheimer obligatieleningen van omgerekend ruim 105 miljoen en een kleine 465 miljoen euro. Suriname had al een maand uitstel gekregen, maar heeft dus nu een verzoek voor een ‘standstill’ ingediend. Als de obligatiehouders het verzoek goedkeuren, komt er uitstel voor de betaling van rente- en aflossingsbedragen die in 2020 en 2021 betaald zouden moeten worden. Hoewel het uitstel van betaling formeel nog niet is goedgekeurd, gaat de regering er wel vanuit dat dat zal gebeuren, zo staat in de verklaring.

De financiële ademruimte die ontstaat, geeft de regering de kans om noodzakelijke maatregelen te nemen, zoals het terugbrengen van het begrotingstekort. Dit zal moeten zorgen voor meer economische stabiliteit. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn steun hiervoor toegezegd, aldus de verklaring.

Suriname wil de betalingspauze ook gebruiken om met een voorstel voor het aflossen van de schulden te komen en dat te bespreken met alle schuldeisers. Een ander groot voordeel van uitstel van betalingen is dat er nu meer dollars in het land blijven. Daarmee kan de regering de economische crisis beter onder controle krijgen.