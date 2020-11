Aanklagers tegen Barr: geen bewijs voor verkiezingsfraude

Zestien Amerikaanse assistent-openbaar aanklagers hebben minister van Justitie William Barr gevraagd zijn opdracht tot onderzoek naar verkiezingsfraude in te trekken, meldt The Washington Post.

De aanklagers schrijven in een brief aan Barr, die de krant heeft ingezien, dat er in hun districten geen bewijs is voor verkiezingsfraude bij de verkiezingen van 3 november.

De federale aanklagers kregen eerder deze week de opdracht van Barr om onderzoeken in te stellen naar de door president Donald Trump gesuggereerde stembusfraude door de Democraten. In de brief met instructies aan de aanklagers had Barr het over ‘substantiële beschuldigingen van onregelmatigheden bij het stemmen en het tellen”. Barr riep de federale aanklagers echter ook op om niet achter al te ‘onrealistische of vergezochte’ beweringen aan te gaan.

Uitslagen juridisch aanvechten

Sinds de verkiezingen hebben president Donald Trump en sommige Republikeinen herhaaldelijk beweerd dat de Democraten fraude hebben gepleegd, overigens zonder daarvoor enig bewijs te leveren. Trump heeft aangekondigd dat hij de verkiezingsuitslag langs juridische weg wil aanvechten.

De brief van Barr leek onderdeel te zijn van die strategie. Barr is er meermaals van beschuldigd het ministerie van Justitie te misbruiken voor het beschermen van de politieke en persoonlijke belangen van president Trump.

Beslissing

Hoewel na het tellen van de stemmen in alle Amerikaanse staten de beslissing is gevallen in het voordeel van Joe Biden, weigert Trump zijn verlies te erkennen en ligt de president dwars bij de informatieverschaffing aan zijn opvolger die bij de machtsoverdracht gebruikelijk is.

Biden heeft zaterdag opnieuw geklaagd over dat gebrek aan medewerking en waarschuwt voor de negatieve gevolgen, met name voor de volksgezondheid in verband met de coronacrisis. Vrijwel dagelijks worden nieuwe records gebroken in het aantal nieuwe besmettingen en het aantal doden.