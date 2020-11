Tientallen betogers bij actie tegen Zwarte Piet in Breda

In Breda hebben zo’n vijftig aanhangers van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) korte tijd gedemonstreerd. Ze hadden doeken en borden bij zich met teksten als ‘Black is beautiful’, ‘Racisten schaam je’ en ‘Kick out grijze Piet’. Voor de actiegroep zijn alleen roetveegpieten acceptabel. Er was ook een tegendemonstratie van ongeveer dertig aanhangers van Zwarte Piet.

Er was in Breda veel politie op de been, maar die hoefde nauwelijks in actie te komen. De demonstratie verliep vreedzaam. De locatie, het Chasséveld, was tot het laatst geheimgehouden.

Zaterdag was de landelijke aankomst van Sinterklaas op een geheime locatie zonder publiek. Sint en zijn gevolg legden even na 12.00 uur aan bij de (fictieve) Dieuwertje Blokkade in een niet nader genoemde plaats. De intocht werd uitgezonden op NPO 3. Vrijwel alle lokale sinterklaasintochten zijn afgeblazen om corona.

Zondag houdt KOZP een demonstratie op het Vrijthof in Maastricht.