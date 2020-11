25-jarige man uit Coevorden komt om door auto-ongeval

Een 25-jarige automobilist uit Coevorden is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden nadat hij rond 03.15 uur op de N382 bij zijn woonplaats frontaal botste op een tegenligger. In de andere auto zaten twee vrouwen, beiden uit Coevorden, van 26 en 33 jaar. Hun wagen vloog in brand na het ongeval, maar ze konden volgens de politie hun voertuig op eigen kracht verlaten. Ze zijn door ambulancepersoneel onderzocht.

Agenten troffen de man aan in zijn auto en constateerden dat hij was overleden. De brandweer heeft de autobrand geblust. Onduidelijk is hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.