Bijna 4 miljoen zien Dulles als Neptunus The Masked Singer winnen

De finale van het tv-programma The Masked Singer is vrijdagavond door bijna 4 miljoen mensen bekeken. De kijkers zagen zanger Jan Dulles van de 3JS het programma winnen, verkleed als Neptunus. Actrice Noortje Herlaar, gehuld in een vossenpak, moest genoegen nemen met een tweede plek. Volgens Stichting Kijkonderzoek (SKO) schakelden 3.860.000 mensen in op RTL4, waardoor het zangprogramma het best bekeken programma werd van de dag.