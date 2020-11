Aanhang Trump demonstreert in Washington tegen verkiezingsuitslag

Tal van extreemrechtse aanhangers van de Amerikaanse president Donald Trump protesteren zaterdag in Washington tegen de verkiezingsuitslag, die is uitgevallen in het nadeel van hun leider. Witte Huis-woordvoerder Kayleigh McEnany heeft gezegd dat zij een grote opkomst verwacht voor de Million MAGA March, vernoemd naar Trumps slogan ‘Make America great again’. Er zijn ook tegendemonstraties gepland.

De organisatoren van de demonstratie steunen president Trump in zijn weigering om de verkiezingswinst van zijn Democratische uitdager Joe Biden te accepteren. Volgens Trump is die met behulp van fraude tot stand gekomen, een bewering waarvoor hij tot dusver geen enkel bewijs heeft gegeven.

De Million MAGA March is hoofdzakelijk een initiatief van extreemrechtse mediapersoonlijkheden, racisten en complotdenkersgroeperingen, schrijft The Washington Post. Als de demonstranten in botsing komen met tegendemonstraties, kan de situatie gemakkelijk uit de hand lopen. Onder meer de Proud Boys, een doorgaans zwaarbewapende extreemrechtse militie met een gewelddadige reputatie, demonstreren mee om het voor Trump op te nemen.

Ook is niet ondenkbaar dat de Trump-aanhangers botsen met de autoriteiten. Zowel de hoofdstedelijke politie als de National Park Service heeft geen vergunning afgegeven voor de protestmars. Recente demonstraties van extreemrechts, onder meer in Portland (Oregon), mondden eerder al geregeld uit in geweld. Het dieptepunt was de Unite the Right-rally, in Charlottesville (Virginia) in 2017, waar een man met rechts-radicale ideeën een 32-jarige vrouw doodde toen hij zijn auto in een groep tegendemonstranten boorde.

President Trump heeft vrijdag gezegd dat hij zaterdag mogelijk ‘langskomt’ bij zijn demonstrerende aanhangers.