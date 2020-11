'Om vijf uur ga ik de make-up in'

‘Koningin Máxima is echt een hele sterke persoonlijkheid. Er gebeurt iets als zij die auto uitstapt. Daar draagt haar kleding aan bij. Ik vind het leuk te volgen wat zij aanheeft.’ Tirza van der Graaf (27) ziet niet alleen heel wat royals, maar spreekt ze ook, als webredacteur en royaltydeskundige van het populaire televisieprogramma Blauw Bloed. Zo sprak ze bijvoorbeeld prinses Laurentien, prinses Margriet en prinses Märtha Louise van Noorwegen. ‘Ik ben dan wel een beetje gespannen maar de gesprekken verliepen tot nu toe heel ontspannen.’ Blauw Bloed is het punt waar Tirza de hele week naartoe werkt. In de uitzending heeft ze twee maal een blokje met online koninklijk nieuws. Jurkjes..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .