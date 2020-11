Trump belooft: VS gaan niet in lockdown

De VS gaan niet in een lockdown om de verspreiding van het coronavirus te bedwingen. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag tijdens zijn eerste persconferentie sinds Joe Biden afgelopen weekeinde werd uitgeroepen tot winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

‘Deze regering zal de VS onder geen beding in een lockdown brengen”, aldus de Amerikaanse president. Trump had de pers opgeroepen voor een update over de versnelde ontwikkeling en verspreiding van een vaccin tegen corona, in de VS omgedoopt tot de operatie Warp Speed.

Hij roemde daarin zijn eigen regering die met ongekende snelheid een vaccin heeft laten ontwikkelen. ‘Zeker vijf keer zo snel als andere regeringen”, aldus Trump. Hij wees met name op het vaccin dat het Amerikaanse Pfizer ontwikkelde samen met het Duitse biotechbedrijf BioNTech. Trump voorspelde dat het vaccin in april voor de bevolking beschikbaar is.

Trump ging zijdelings in op de verkiezingen. ‘De tijd zal uitwijzen wie er in januari aantreedt.’ Amerikaanse media hebben vrijdag na het tellen in de laatste twee staten gemeld dat Democraat Joe Biden met grote voorsprong de verkiezingen heeft gewonnen.