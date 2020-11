Lancering van astronauten met commerciële raket uitgesteld

De tweede bemande commerciële ruimtevlucht ooit wordt een dag uitgesteld. De raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX, met vier astronauten aan boord, zou in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) opstijgen naar het internationale ruimtestation ISS. Dat is verschoven naar 01.27 uur in de Nederlandse nacht van zondag op maandag.