Khadija Arib wil door als voorzitter van de Tweede Kamer

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib wil opnieuw de Tweede Kamer in en daar het liefst voorzitter blijven. In De Telegraaf zegt ze dat ze het werk nog steeds leuk vindt en eervol om te doen. Arib zit voor de PvdA al sinds 1998 in de Kamer en is sinds 2016 voorzitter.