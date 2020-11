Filmsector overweegt genderneutraal Kalf beste acteerprestatie

Het voorstel staat in een enquête die vrijdag naar de ruim zevenhonderd stemgerechtigden voor de Gouden Kalveren is gestuurd. Aan hen is de vraag voorgelegd of zij voorstander zijn van het uitreiken van genderneutrale acteerkalveren.

Een woordvoerder van de DAFF laat weten dat de mogelijkheid van een genderneutraal Kalf voor beste acteurs een discussie is die leeft onder de leden. "We zien de ontwikkelingen in het buitenland over dit onderwerp", stelt ze. "Het leek ons goed om te toetsen hoeveel draagvlak er voor dit plan is in Nederland." De enquête wordt over een paar weken geëvalueerd.

In het verleden was er overigens al een 'genderneutraal' Kalf voor acteerprestaties in televisiedrama. In de jaren negentig was er in deze categorie nog geen onderverdeling tussen mannen en vrouwen.