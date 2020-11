Staalconcern Tata Steel krabbelt op na klap coronacrisis

Het Indiase staalconcern Tata Steel kende afgelopen kwartaal het beste financiële resultaat in lange tijd. Geholpen door het aantrekken van de economie na de eerste coronalockdowns zette het moederbedrijf van het hoogovencomplex in IJmuiden weer een brutowinst in de boeken.

Gecorrigeerd voor belastingen kwam de winst uit op ongeveer 22,5 miljard Indiase roepie, omgerekend zo’n 255 miljoen euro. In het voorgaande kwartaal was nog sprake van meer dan 33 miljard roepie verlies en een jaar eerder eindigde Tata Steel ook al in het rood.

De opbrengsten telden dit keer op tot bijna 372 miljard roepie. Ook dat was beduidend beter dan de circa 243 miljard roepie een periode eerder. Volgens de Indiase top van Tata Steel werden er vooral goede zaken gedaan in eigen land. Daar werd de productie van staal eerder dit jaar nog flink gehinderd. In Europa bleven de omstandigheden erg lastig, al was hier wel sprake van enig herstel vergeleken met eerder dit jaar.

SSAB

Tata Steel maakte vrijdag ook bekend met het Zweedse staalbedrijf SSAB te praten over een verkoop van zijn Nederlandse tak. SSAB waarschuwde dat nog niet zeker is of de gesprekken daadwerkelijk tot een deal leiden. In Nederland is door betrokken partijen wel al voorzichtig positief gereageerd.

De Zweden zijn niet geïnteresseerd in het al lang zwaar verlieslatende Britse deel van Tata Steel. Daarom is Tata Steel alvast begonnen met een proces om Tata Steel Nederland en Tata Steel UK van elkaar te scheiden. Tata Steel blijft ook in gesprek met de Britse regering over mogelijke maatregelen om de toekomst van de Britse tak op de lange termijn veilig te stellen. Daarbij worden alle opties bekeken om het bedrijf zelfvoorzienend te maken zonder dat er in de toekomst enige financiële steun vanuit India nodig is.