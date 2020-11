Volgend jaar 7 tot 8 euro belasting op vliegticket

Mensen die vanaf Schiphol of een andere Nederlandse luchthaven vertrekken, betalen over hun vliegticket vanaf 1 januari 2021 zo’n 7,45 euro vliegbelasting. Het kabinet voert de vliegtaks toch na de jaarwisseling in. Het was even onzeker of dit wel zou doorgaan, wegens de coronacrisis en de gevolgen voor de luchtvaartsector.