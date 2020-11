‘Rusland en Noord-Korea voerden cyberaanvallen uit om vaccin’

Volgens Microsoft waren met name farmaceutische bedrijven die zich met hun vaccin in de testfase bevinden het doelwit. De meeste inbraakpogingen mislukten, aldus Microsoft, maar een ongenoemd aantal kraken bleek wel succesvol. Wat er is buitgemaakt, is niet duidelijk. De aangevallen bedrijven bevinden zich in Canada, Frankrijk, India, Zuid-Korea en de Verenigde Staten.

Zowel de Russische als de Noord-Koreaanse autoriteiten ontkennen achter de cyberaanvallen te zitten. Eerder stelde Microsoft dat Chinese hackers probeerden binnen te dringen bij een Amerikaanse universiteit die aan een coronavaccin werkt.