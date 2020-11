Minister Wiebes: overname Tata lijkt aantrekkelijk

Het kabinet is vrijdag op de hoogte gebracht door moederbedrijf Tata Steel India over de onderhandelingen die lopen met SSAB. Tata Steel Nederland is niet alleen economisch belangrijk voor het kabinet, maar speelt ook een grote rol bij het halen van de klimaatdoelen. "Het kabinet werkt al langer samen met Tata plannen uit voor een competitief, groen en toekomstbestendig staalbedrijf van wereldklasse, op de unieke locatie in IJmuiden", zegt Wiebes.

Ook de komende tijd zal het kabinet in gesprek blijven met Tata Steel, belooft de bewindsman.