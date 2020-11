‘Baas Douwe Egberts krijgt hoogste Nederlandse tekenbonus ooit’

Volgens de beleggersorganisatie is een tekenbonus van dergelijke proporties nooit eerder ingezet bij een beursgenoteerde onderneming in Nederland. Eerder was verzekeraar Aegon nog de meest riante beloner op dit vlak, met dik 1 miljoen euro voor topman Lard Friese die overkwam van rivaal NN Group.

De in september begonnen Fabien Simon krijgt de vergoeding van het koffiebedrijf als compensatie voor misgelopen beloningen bij zijn vorige werkgever JAB. Dat is de grootaandeelhouder van JDE, dat ook merken als Tassimo, L’Or en Pickwick voert. De VEB vindt dit een slecht signaal. ‘Die eerdere beloningen zijn immers met reden niet uitgekeerd. De bestuurder heeft zich niet gehouden aan vooraf gemaakte afspraken, bijvoorbeeld door voortijdig weg te gaan.’

Omstreden

Tekenbonussen zijn al langer omstreden en niet alleen in Nederland. Zo ging de overgang van de bekende bankier Andrea Orcel naar de Spaanse bank Santander niet door na ophef over een tekenbonus van 50 miljoen euro. Orcel is in Nederland ook wel de ‘slager’ of ‘sloper’ van ABN AMRO genoemd. In 2007 was de Italiaan als zakenbankier van het Amerikaanse Merrill Lynch het brein achter de opsplitsing van de vroeger zeer grote Nederlandse bank.

De VEB wijst erop dat de tekenbonus voor Simon door een speciale clausule ook nog eens snel verder kan stijgen. Hij wordt namelijk verplicht de miljoenen euro’s te investeren in speciaal gecreëerde aandelen die identiek zijn aan de op de beurs verhandelde aandelen, maar daarbij nog ‘dubbele winstrechten’ hebben. Alles bij elkaar zou zijn pakket gratis aandelen kunnen oplopen tot 33 miljoen euro.

Technisch gezien moet er nog gestemd worden over de tekenbonus, maar volgens de VEB is dit een gelopen race. JAB heeft nog altijd meer dan 60 procent van de aandelen van JDE in handen.