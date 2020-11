Vuurwerkbranche uitgenodigd voor gesprek met kabinet

De vuurwerkbranche is door het kabinet uitgenodigd om volgende week te komen praten. Dat zegt Marcel Teunissen, voorzitter van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN).

‘Er zijn wat data voor volgende week in potlood doorgegeven”, aldus Teunissen, die verder niet kan ingaan op de onderwerpen die er besproken zullen worden.

De belangenvereniging hoopt dat het vuurwerkverbod waar het kabinet op lijkt in te zetten, niet doorgaat. Een verbod zou betekenen dat vuurwerkhandelaren dit jaar geen inkomsten hebben. De belangenvereniging merkte eerder deze week al dat consumenten vanwege het mogelijke verbod de hand op de knip houden.

Het kabinet overlegt nog over een verbod op de verkoop en het afsteken van vuurwerk komende jaarwisseling. De beslissing over het verbod wordt deze vrijdag verwacht. In een advertentie betoogde BPN donderdag nog dat de politiek het coronavirus misbruikt om een algeheel vuurwerkverbod te forceren.