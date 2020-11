Berlijn: Russische vergelding om Navalni-sancties onrechtvaardig

‘Een Russisch staatsburger is aangevallen met een militair zenuwgas op Russisch grondgebied”, redeneert de woordvoerder van Bondskanselier Angela Merkel. ‘Rusland beschikt over alle middelen om deze misdaad op te helderen. In plaats daarvan kondigt de Russische minister van Buitenlandse Zaken sancties aan tegen functionarissen van andere landen. Vanuit het perspectief van de Duitse regering, is zo’n stap duidelijk niet gerechtvaardigd en ongepast.’

Navalni, die plotseling ziek werd aan boord van een vlucht boven Siberië op 20 augustus, werd na enkele dagen voor behandeling overgevlogen naar Berlijn. Lavrov heeft gezegd dat Navalni mogelijk is vergiftigd in Berlijn, of aan boord van de vlucht daar naartoe.

Aleksej Navalni stelt zelf dat de Russische geheime dienst hem heeft vergiftigd op bevel van president Vladimir Poetin omdat hij een gevaar zou hebben gevormd in aanloop naar de verkiezingen. Navalni geldt al jaren als de voornaamste criticus van Poetin en corruptie binnen het Russische overheidsbestel en daaromheen.