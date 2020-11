Bijna 300 nieuwe coronagevallen op de Antillen

Op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten zijn in de afgelopen week 278 coronagevallen vastgesteld. Daarvan was meer dan de helft op Curaçao. Dat eiland telde 161 positieve tests. Op Aruba kwamen 78 gevallen aan het licht.

Sinds het begin van de uitbraak zijn in totaal 6876 coronagevallen vastgesteld in de drie landen en de drie bijzondere gemeenten. De grote piek was begin augustus.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kwam vrijdag voor het eerst met totaalcijfers over het Caribische deel van het Koninkrijk. Die gegevens worden voortaan elke vrijdag naar buiten gebracht, zoals het RIVM elke dinsdag met weekcijfers voor Nederland komt.

In de afgelopen dagen zijn vier sterfgevallen gemeld op Aruba en één in Sint Maarten. Het dodental steeg daarmee naar 71. Momenteel liggen acht mensen in een ziekenhuis op Aruba, acht in Sint Maarten en zeven op Curaçao.