Jarenlange celstraffen voor ex-kopstukken No Surrender

Henk Kuipers, Klaas Otto en twee andere voormalige kopstukken van No Surrender zijn vrijdag veroordeeld tot jarenlange celstraffen wegens het leiden van een criminele organisatie. Omdat de rol van Kuipers (56) het grootst was, kreeg hij de hoogste straf: tien jaar.

Naast het leiding geven heeft Kuipers zich volgens de rechters schuldig gemaakt aan mishandeling, diefstal met geweld, valsheid in geschrifte en afpersingen. Kuipers zat niet meer in voorarrest en moet van de rechter gelijk terug naar de gevangenis.

Oprichter Otto (53) kreeg 2,5 jaar opgelegd. Kuipers’ toenmalige rechterhand Theo ten V. (57) en Rico R. (44) kregen vier jaar. Volgens de rechtbank in Groningen gaf het kwartet bij motorclub No Surrender leiding aan een organisatie die zich bezighield met internationale drugshandel en geweld- en vermogensdelicten, tussen 2014 en 2017.

Ontkend

De vier ex-kopstukken hebben de misdaden altijd ontkend. Volgens hen ging het bij No Surrender om motorrijden en feesten. Dit vindt de rechtbank ongeloofwaardig. Het strafproces bij de rechtbank loopt sinds 2018. Het onderzoek naar het reilen en zeilen van de motorclub startte al in 2014.

No Surrender werd in 2013 opgericht door Otto. Bij het gerechtshof in Leeuwarden loopt een door No Surrender ingesteld hoger beroep tegen het verbod op de motorclub. Dit werd vorig jaar opgelegd door de rechtbank in Assen.