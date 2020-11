‘Politie Ethiopië vraagt lijsten op met leden Tigray-minderheid’

Het verzoek van de politie valt samen met zware gevechten in de regio Tigray. Premier Abiy Ahmed stuurde vorige week troepen naar dat gebied. Hij stelde dat lokale bestuurders in opstand waren gekomen en een legerbasis hadden aangevallen. Leiders van de politieke partij die de regio bestuurt, de TPLF, worden inmiddels beschuldigd van terrorisme en verraad.

TPLF-functionarissen hebben duidelijk gemaakt dat ze zich niet vertegenwoordigd voelen door de centrale regering van de premier. Die heeft inmiddels een nieuwe bestuurder naar voren geschoven, om de leiding in Tigray over te nemen. Het gaat om de 52-jarige Mulu Nega.

Escaleren

Het conflict lijkt steeds verder te escaleren en dat leidt ook internationaal tot grote bezorgdheid. Premier Abiy verklaarde dat het leger lichamen heeft gevonden van militairen die waren vastgebonden en geëxecuteerd door de TPLF. Hij trad niet in detail.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International sloeg alarm over een moordpartij op die maandag zou hebben plaatsgevonden. Er zouden mogelijk honderden burgers zijn doodgestoken of -gehakt in de plaats May Cadera. Getuigen zouden hebben verklaard dat aan de TPLF gelieerde troepen daar verantwoordelijk voor waren.

Mensenrechtencommissaris Michelle Bachelet van de VN reageerde geschrokken. Ze zei dat sprake is van oorlogsmisdrijven als een van de strijdende partijen achter de moord op de burgers blijkt te zitten. Ze riep op tot een onafhankelijk onderzoek. ‘Het risico bestaat dat deze situatie volledig uit de hand loopt, met veel slachtoffers en verwoestingen tot gevolg.’