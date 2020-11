Slachtoffer zedenzaak: honderden keren misbruikt door vreemden

Een van de slachtoffers in de omvangrijke zedenzaak in Zeeland heeft verklaard dat zij vanaf haar zestiende levensjaar zo’n driehonderd keer is misbruikt door vreemde mannen. Hoofdverdachte in de zaak, Pascal P., de vriend van haar moeder, nam haar drie zomers lang mee naar een parkeerplaats bij de Kreekraksluizen, waar mannen haar misbruikten, op uitnodiging van P. Dat heeft het slachtoffer verklaard in het vooronderzoek in de zaak.