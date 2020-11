Kamer: bijzondere school mag geen kind weigeren om geloof

Religieuze scholen mogen als het aan de Tweede Kamer ligt straks geen kinderen meer weigeren wegens hun religie of die van hun ouders. Een meerderheid stemt dinsdag voor een voorstel van de SP om bijzondere scholen, net als in het openbaar onderwijs, een acceptatieplicht op te leggen. Dat bevestigen de partijen na een bericht in Trouw.