Blok in contact met Zuid-Afrika over Kouwenhoven

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met Zuid-Afrika over de veroordeelde Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven, zegt minister Stef Blok vrijdag. Een dag eerder werd bekend dat Zuid-Afrika het visum van Kouwenhoven heeft ingetrokken.

Blok probeert de zakenman naar Nederland te krijgen. De 78-jarige zakenman moet hier nog een celstraf van negentien jaar uitzitten voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia tussen 1999 en 2003. Hij werd in 2017 bij verstek veroordeeld.

Kouwenhoven is in Zuid-Afrika tot ongewenst persoon verklaard en heeft tien dagen de tijd om in beroep te gaan. Eerder dit jaar wees een Zuid-Afrikaanse rechtbank nog een uitleveringsverzoek af.