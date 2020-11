Hoge Raad: verbod en ontbinding van Satudarah blijft in stand

Het verbod op motorclub Satudarah blijft in stand. Dit geldt ook voor de lokale chapters (afdelingen), besloot de Hoge Raad vrijdag.

Het gerechtshof in Den Haag verbood de club vorig jaar in navolging van de rechtbank. De club probeerde het verbod in cassatie bij de hoogste rechter ongedaan te maken.

De civiele procedure tegen Satudarah om de club te verbieden en te ontbinden is er een uit een reeks van het Openbaar Ministerie tegen motorclubs in Nederland. Het OM ziet de clubs als criminele broeinesten en daarmee een gevaar voor de openbare orde. Ook tegen de Hells Angels en No Surrender zijn zaken aangespannen met als doel een eind te maken aan het bestaan ervan.