Coronacrisis af te lezen in bestedingspatroon huishoudens

De coronacrisis laat zijn sporen na bij de bestedingen door huishoudens. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) merkt op dat in september minder geld werd uitgegeven aan een bezoek aan restaurant, theater, pretpark, sportschool en voetbalwedstrijden in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Ook aan het gebruik van openbaar vervoer is minder besteed.