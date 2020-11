Oproep regio Utrecht: pak niet de auto naar natuurgebieden

Wie een frisse neus wil halen, moet dat in de eigen omgeving doen. Ga zo min mogelijk met de auto naar natuurgebieden. Die oproep doet voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht Peter den Oudsten, ook mede namens de 26 gemeenten in de regio.

Volgens de Veiligheidsregio is het bezoek aan natuurgebieden in de regio Utrecht de afgelopen tijd zo sterk gestegen, dat er geregeld grote drukte ontstaat op parkeerplaatsen. Zeker op de woensdagmiddag en in het weekend is het druk in gebieden als de Utrechtse Heuvelrug.

Dat mensen natuurgebieden opzoeken, vindt de Veiligheidsregio gezien op de coronamaatregelen wel goed te begrijpen. ‘Gelegenheden als bioscopen en musea zijn immers gesloten, en activiteiten als winkelen worden afgeraden.’

Berm

Maar door de drukte zetten steeds meer mensen hun auto in de berm, bij gebrek aan een plek op de parkeerplaats. Ook neemt het aantal overtredingen, zoals het niet aangelijnd uitlaten van honden, het achterlaten van afval en het betreden van rustgebieden, toe. Natuurbeheerorganisaties hebben zelf vaak al verscherpt toezicht georganiseerd, maar dat is volgens de Veiligheidsregio niet voldoende om de druk op de gebieden te verlichten. Daarom komt die nu met de oproep.

Den Oudsten geeft aan dat de oproep ook past bij het dringende advies om reisbewegingen tot het minimum te beperken. ‘Ik hoop dat mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen en stel ieders medewerking zeer op prijs, op de eerste plaats in het belang van de gezondheid maar ook in het belang van de natuur.’