‘Aruba en Nederland hebben akkoord bereikt’

Volgens de Arubaanse minister-president Evelyn Wever-Croes hebben Nederland en Aruba een akkoord bereikt over nieuwe financiële steun en het doorvoeren van hervormingen op het eiland. Wever-Croes heeft dat donderdag tegen Arubaanse media gezegd. Ze vloog woensdag naar Nederland en zal vrijdag aanwezig zijn bij de vergadering van de Rijksministerraad in Den Haag. Daar wordt een besluit genomen over het akkoord tussen beide landen.