Dodental door tyfoon Vamco op Filipijnen loopt op

Het dodental op de Filipijnen door tyfoon Vamco is gestegen naar 26. Dat heeft de politie vrijdag bekendgemaakt. Donderdag spraken de autoriteiten nog over minstens elf doden en vijftien vermisten. Vamco heeft voor veel wind en stortregens gezorgd in de hoofdstad Manilla en nabijgelegen provincies.Tienduizenden woningen zijn beschadigd door onder meer overstromingen.

Het zijn de zwaarste overstromingen in de stad in jaren. De kustwacht zwom in sommige buitenwijken door modderig water dat zo hoog als elektriciteitspalen stond. Reddingswerkers gebruikten rubberboten en geïmproviseerde vlotten om kinderen en ouderen in veiligheid te brengen.

Bijna 200.000 mensen werden geëvacueerd voordat Vamco woensdagavond aan land kwam met windsnelheden van 155 kilometer per uur. De kracht van de tyfoon is sindsdien afgekomen. De tyfoon volgde hetzelfde pad als tyfoon Goni eerder deze maand. Door die storm, wereldwijd de zwaarste van het jaar, kwamen 25 mensen om het leven en werden duizenden huizen verwoest.