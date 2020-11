‘Adviseur Cummings van premier Johnson vertrekt eind dit jaar’

De hoogste adviseur van premier Boris Johnson, Dominic Cummings, vertrekt naar verwachting voor het einde van dit jaar. Dat meldt de BBC. Cummings zei tegen de Britse omroep dat ‘geruchten dat ik dreig af te treden verzonnen zijn”, na speculatie daarover deze week. Maar hij voegde eraan toe dat zijn ‘positie niet is veranderd sinds mijn blog in januari’ toen hij zei dat hij zichzelf eind 2020 ‘grotendeels overbodig’ wilde maken. Een hoge bron in Downing Street zei dat Cummings tegen kerstmis ‘uit de regering’ zou zijn.