Eerste cruise naar Cariben afgebroken vanwege coronagevallen

Het eerste cruiseschip dat het Caribisch gebied doorkruist sinds de uitbraak van het coronavirus is vroegtijdig teruggekeerd naar Barbados omdat een aantal passagiers positief getest heeft op Covid-19. In een verklaring, die donderdag door eigenaar SeaDream Yacht Club naar buiten is gebracht, worden geen aantallen genoemd. Maar Sue Bryant, een journalist van de Britse krant The Times en The Sunday Times die aan boord is, schrijft op Twitter dat het om vijf mensen zou gaan.