Sterfte nam vorige week niet verder toe, maar blijft hoog

Er zijn vorige week opnieuw meer mensen dan gebruikelijk overleden, maar het aantal neemt niet verder toe. Er stierven 3630 mensen, ongeveer evenveel als een week eerder, toen 3644 mensen overleden. De sterfte in week 45 (2 tot en met 8 november) is 700 hoger dan was verwacht voor deze periode, meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Ook de sterfte in verpleeghuizen stijgt niet verder en neemt zelfs iets af. Ten opzichte van een week eerder overleden ruim 1400 mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg, zoals bewoners van verpleeghuizen. Dat zijn er 100 minder dan de week ervoor.

Vergeleken met een week eerder is de sterfte onder mannen in week 45 verder toegenomen en overleden vaker mannen dan vrouwen, ofschoon er meer oudere vrouwen dan mannen zijn. Dat gebeurde volgens het statistiekbureau ook tijdens de eerste golf van de corona-epidemie. De oversterfte bij mannen was destijds 38 procent, bij vrouwen 29 procent.

Er overleden in de afgelopen week niet meer ouderen dan een week eerder. De sterfte in week 45 bedroeg naar schatting 2050 mensen van 80 jaar en ouder. Ook overleden 1150 mensen tussen de 65 tot 80 jaar.

Sinds week 39 (21 september) is de wekelijkse sterfte volgens het CBS hoger dan verwacht. Tijdens de eerste golf van de corona-epidemie overleden circa 10.000 mensen bij wie Covid-19 de vastgestelde of vermoedelijke doodsoorzaak was.

Voor week 45 zijn vanuit de GGD’s 358 patiënten bij het RIVM gemeld die zijn overleden door Covid-19. Een week eerder waren dat er 409. Volgens het CBS zijn de werkelijke aantallen overlijdens waarschijnlijk hoger, omdat mogelijk niet alle mensen met Covid-19 zich laten testen en er geen meldingsplicht is voor overlijden aan de ziekte.

