OM opent jacht op appende automobilist met slimme camera

Volgens het OM maken de camera’s beelden van boven schuin naar beneden. Het gezicht van de bestuurder wordt daardoor niet vastgelegd, zijn handen en kenteken wel. Alleen als het systeem vermoedt dat er een telefoon wordt vastgehouden, gaat de foto naar het CJIB. Daar beoordeelt een boa de overtreding definitief. Volgens het OM zijn de foto’s zo duidelijk dat er een boete kan worden opgelegd, aldus een woordvoerder.

De foto’s kunnen door de kentekenhouder worden opgevraagd. Tegen de opgelegde boete kan beroep worden aangetekend.

Veel overtredingen

De camera’s worden sinds enige tijd ingezet in Australië. Met succes, aldus het OM. In de testperiodes in Nederland zijn veel overtredingen geconstateerd - op één dag registreerden twee camera’s 400 bestuurders met een telefoon in hun hand. Het ging om metingen van 24 uur langs een N-weg en van zes uur boven een snelweg. Volgens het OM werken de camera’s dag en nacht en bij alle weersomstandigheden. Bovendien zijn ze makkelijk te verplaatsen. Het systeem kan daardoor elke dag ergens anders worden ingezet. ‘Daarmee krijg je het gevoel dat je altijd en overal bekeurd kan worden voor een overtreding”, zegt Achilles Damen, verkeersofficier bij het OM. ‘Dat moet het handheld telefoongebruik achter het stuur verminderen en de veiligheid op de weg vergroten.’

Tot dusver werden appende of bellende bestuurders bij betrapping door de politie langs de kant van de weg gezet. Volgens Damen is die handhaving ‘heel effectief, maar niet altijd efficiënt”, omdat het veel capaciteit van de politie vergt. ‘Daarom heeft het Openbaar Ministerie onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor digitale handhaving”, aldus Damen.