‘Trump wil digitaal mediakanaal beginnen om Fox aan te pakken’

President Trump zou van plan zijn een digitaal mediakanaal te beginnen nu nieuwszender Fox News minder dan voorheen op zijn hand is, zeggen bronnen tegen nieuwssite Axios. ‘Hij wil Fox kapotmaken, daar is geen twijfel over’ zegt een bron met ‘gedetailleerde kennis van Trumps intenties”.

Eerder werd gespeculeerd dat Trump een kabelzender wil opzetten, maar dat is duur en tijdrovend. Een digitaal mediakanaal oprichten kan sneller en goedkoper.

Waarschijnlijk vraagt Trump zijn aanhangers om een maandelijks bijdrage, aldus Axios. Zijn database met mail- en telefooncontacten zou hem een goede startpositie geven.

Trouwe fan

Trump was lang een trouwe fan van het Republikeinsgezinde Fox News, maar zeker sinds die zender als eerste Joe Biden uitriep tot winnaar in Arizona is de liefde ernstig bekoeld. Trump was daar volgens Axios woest over, en het geeft hem reden de aanval op Fox in te zetten.

Eerder klaagde Trump al dat Fox te veel Democraten aan het woord liet. Hij verwees fans naar andere conservatieve kanalen, zoals One America News en Newsmax. ‘Fox is erg veranderd”, zei Trump recentelijk in een interview op Fox. ‘Ik klaag niet, ik vertel het alleen maar. Het is een van de grootste veranderingen dit seizoen vergeleken met het vorige.’

Fox-topman Lachlan Murdoch zei eerder deze maand dat zijn zender concurrentie niet vreest, wijzend op de hoge kijkcijfers van het nieuwsnetwerk.