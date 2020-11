OM eist tot 1,5 jaar cel tegen tieners die 75 wapens verkochten

Twee jongens uit Alkmaar en Stede Broec, die als minderjarigen ongeveer 75 vuurwapens zouden hebben omgebouwd en doorverkocht, hoorden donderdag in de rechtbank in Alkmaar tot achttien maanden jeugddetentie tegen zich eisen. Tegen een 46-jarige man uit Alkmaar, vader van een van de jongens, eiste het OM een jaar celstraf voor hulp bij de vuurwapenhandel.

De politie kwam de jongens op het spoor via internetadvertenties waarin omgebouwde vuurwapens in de omgeving van Alkmaar te koop werden aangeboden. Een undercoveragent legde contact met de verkopers over de aankoop van wapens. In oktober vorig jaar spraken ze af en werden de verkopers van toen zestien en zeventien jaar oud aangehouden.

De verdachten schaften volgens justitie alarmpistolen aan in Tsjechië en bouwden ze zelf om tot echte vuurwapens om die door te verkopen. De garagebox waarin dit gebeurde is van de vader. Het OM verwijt hem medeplichtigheid aan de wapenhandel. Hij zou ook bemiddeld hebben tussen zijn zoon en een mogelijke klant.

Jeugddetentie

Tegen de inmiddels 18-jarige verdachte uit Alkmaar eist de officier van justitie achttien maanden jeugddetentie, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Hij ging volgens justitie gewoon door met de wapenhandel in afwachting van zijn proces.

Tegen de nu 17-jarige verdachte uit Stede Broec eiste de officier justitie een jeugddetentie van een jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De verdachten moeten daarnaast hun crimineel vermogen, begroot op 10.000 tot 12.000 euro, afstaan.

De rechtbank in Alkmaar doet op 26 november uitspraak.