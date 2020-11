Reisorganisatie Sunweb neemt Corendon toch niet over

In juni vorig jaar werd gemeld dat er een voorlopige overeenkomst was gesloten rond een deal. ‘We betreuren het om deze aankondiging te doen, aangezien Sunweb aanzienlijke tijd en middelen heeft geïnvesteerd om deze transactie mogelijk te maken. Omdat er voor de zogeheten ‘long stop date’ niet aan de eisen is voldaan van de koop- en verkoopovereenkomst, hebben we de transactie beëindigd”, aldus Mattijs ten Brink, topman van Sunweb.

De verkopers van Corendon hebben het besluit van Sunweb aangevochten en de zaak zal nu worden herzien door de rechtbank van Amsterdam. Sunweb heeft vertrouwen in haar juridische positie, aldus een verklaring.