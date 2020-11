Van Ark blijft zoeken naar zorgpersoneel, maar trekt niet de knip

Onder druk van de Tweede Kamer is minister Tamara van Ark (Medische Zorg) bereid om te kijken naar alle ideeën die ertoe kunnen leiden dat meer mensen in de zorg willen én blijven werken. Maar de oplossing voor het grote personeelstekort zit volgens haar niet alleen in hogere salarissen, waar de oppositie op aandringt. Ze is het met de Kamer eens dat het ook om meer zeggenschap en een erkenning voor het werk gaat.

Elk jaar keren ongeveer 118.000 medewerkers de zorg de rug toe, dat is 10 procent van alle medewerkers. Bijna een derde van hen is onder de 35 jaar, zei GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders. Dan zijn ze net opgeleid en vertrekken ze al, volgens hem door de hoge werkdruk en het lage loon dat daar tegenover staat. Er zijn nu zeker 40.000 vacatures en als er niets gebeurt, zal dat over enkele jaren zijn verdubbeld, aldus Smeulders. PVV-Kamerlid Fleur Agema wees erop dat beginnende verzorgenden 1600 euro per maand verdienen, voor fysiek zwaar en belangrijk werk. Onacceptabel vindt ze.

Van Ark erkende dat salarissen in de zorg "laag zijn" en dat vooral "de startsalarissen geen vetpot" zijn. Ze vindt ook dat er een fatsoenlijk loon tegenover dit belangrijke werk moet staan. De Sociaal-Economische Raad komt voor 1 april met een onderzoek naar de manier waarop knelpunten in de zorgsector kunnen worden aangepakt. De minister zal bij de SER ook de voorstellen uit de Kamer neerleggen. Het gaat onder meer om een voltijdsbonus en één cao voor verplegenden en verzorgenden, omdat juist zij een relatief laag salaris hebben. De minister denkt ook dat het personeelstekort kan worden tegengegaan als meer medewerkers fulltime gaan werken.

Financiële bijdrage

Maar voor een hoger loon zijn volgens Van Ark eerst de werknemers en werkgevers in de zorg aan bod, die de arbeidsvoorwaarden vaststellen. De overheid levert een financiële bijdrage en die is afhankelijk van de economische raming en ontwikkeling. Van Ark is blij dat het is gelukt om weer ruimte te vinden, ook al is die voor 2021 lager geworden door de coronacrisis. Als die bijdrage toch niet genoeg blijkt, moeten mogelijk de zorgverzekeraars bijspringen, waardoor de zorgpremie omhoog zal gaan, hield Van Ark de Kamer voor.

PVV, SP, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en 50PLUS blijven teleurgesteld en willen dat Van Ark veel meer en sneller iets doet om het personeelstekort aan te pakken en zich sterker maakt voor een hoger loon. Ook zijn er volgens hen al genoeg rapporten verschenen over de knelpunten en is daar niets mee gedaan. Volgens Van Ark zijn er wel degelijk stappen gezet maar is het door de coronacrisis een beetje achterop geraakt. "Maar een tandje erbij, is wel nodig."